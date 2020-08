‘Tientallen lantaarnpalen in binnenstad kapot’

Een stuk of 60 lantaarns in de binnenstad werken niet en de bedrading hangt los. Ook zijn verschillende speeltoestellen verroest en gevaarlijk en is er na de branden van vorige maand niet goed opgeruimd. Dat legt Carine Gazzi van DMO uit. Ze heeft daarom een brief gestuurd aan de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Zita Jesus-Leito. Volgens Gazzi is sinds een jaar weinig tot geen aandacht meer voor onderhoud van de binnenstad.

Tagged as binnenstad curacao DMO Otrobanda punda winkeliers