Tientallen tips in moordzaak Rosleny Magdalena

De Peter R. de Vries Foundation heeft tientallen tips ontvangen over de moord op de 28-jarige Rosleny Magdalena. Daaronder ook een aantal concrete, die zijn doorgestuurd naar de politie. Het politieteam is momenteel bezig met het onderzoeken en nalopen van deze tips.

De Curaçaose werd op 17 november 2016 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Eind vorig jaar loofde de Peter R. de Vries Foundation 100.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot een veroordeling van de moordenaar. Daarnaast loofde de stichting 25.000 euro uit voor de tip die zou leiden tot de identiteit van de fietser in het regenpak, die het slachtoffer voorafgaand aan de moord leek te achtervolgen.

Om aanspraak te maken op de beloning van een ton moest de ‘gouden tip’ binnen zes maanden binnenkomen bij de stichting. De termijn verloopt morgen. Inmiddels is besloten om de termijn met nog eens zes maanden te verlengen.

De politie in Nederland houdt er rekening mee dat zich in Suriname of op de Nederlands Caribische eilanden wellicht personen bevinden die door de ruime beloning besluiten om te willen praten. De Foundation heeft besloten om daarom ook aandacht te vragen in het buitenland voor deze moordzaak, zo meldt de stichting in een persbericht. Daarmee wordt de beloningsperiode verlengd tot 17 november 2023.

Dood Rosleny Magdalena | politie.nl