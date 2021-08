Tiger Shark expeditie op Saba afgerond

De ‘Tiger Shark’ expeditie bij Saba is met succes afgerond. Het 5 dagen durende onderzoek werd geleid door Stinapa-biologen Roxanne Francisca en Paulo Bertuol. Het duo werkte met 7 andere organisaties mee aan de expeditie. Het doel was om de bewegingspatronen van zwangere haaien inzichtelijk te maken met tags waarmee hun locatie kan worden gevolgd. Hoe meer er bekend is over de dieren, hoe beter ze kunnen worden beschermd. Alles bij elkaar zijn er 56 haaien gevangen en weer vrijgelaten tijdens deze expeditie.