Tijdelijke commissie nieuwbouw parlement dient eindrapport in

De tijdelijke commissie Nieuwbouw van het Curaçaose parlement heeft gisteren haar eindrapport en voorstel met aanbevelingen ingediend aan de Statenvoorzitter. De commissie werd drie jaar geleden ingesteld. Op 6 mei zal in de volksvertegenwoordiging over het rapport worden vergaderd. Dan wordt duidelijk wat de plannen zijn voor de Staten: al dan niet tijdelijke verhuizing of verbouwing. Maar ook het eventueel bouwen van een nieuw Statengebouw is onderzocht.

De tijdelijke commissie nieuwbouw werd opgericht in 2022 en heeft een mandaat gekregen tot 10 mei van dit jaar. De commissie is belast met het onderzoeken en het in kaart brengen van alle mogelijke scenario’s die er zijn voor het parlement. Ook is gekeken naar de financiering daarvan.