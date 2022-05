Tijdelijke commissie voor nieuwbouw Staten

Het parlementsgebouw is uit zijn voegen gebarsten. Daarom moet er een nieuw Statengebouw komen. Morgen buigen de parlementariërs zich over de oprichting van de tijdelijke commissie Nieuwbouw Staten. Deze commissie wordt belast met het onderzoeken en in kaart brengen van alle mogelijke scenario’s, inclusief financiering. De commissie zal bestaan uit een voorzitter en zes leden. Binnen twee jaar moet de commissie met een voorstel komen. Momenteel is er een tekort aan werkruimtes voor het griffiepersoneel. Daarom huren de Staten enkele kantoren voor de griffie. Dit brengt tekortkomingen met zich mee. Niet alle gebouwen beschikken over dezelfde faciliteiten en veiligheidsniveau. Ook de huidige Statenzaal voldoet niet aan alle voorwaarden. Bovendien moet een gecentraliseerd pand leiden tot een besparing.