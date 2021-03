Tijdens lockdown wel school

Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het in de praktijk zal werken, maar volgens de overheid moet het mogelijk zijn ook tijdens de aanstaande lockdown kinderen naar school te brengen. Dat zei minister-president Rhuggenaath gisteren. Zoals bekend gaat morgen voor minstens twee weken een lockdown in en mogen auto’s op basis van hun nummerplaat maar twee keer per week de straat op. De overheid wil de scholen echter niet sluiten. Op 1 april is het Paasvakantie en tot die tijd kunnen kinderen naar school worden gebracht. Onderwijsvakbond DOEN is het er echter niet mee eens en pleit ervoor per direct te scholen te sluiten. Op die manier kan het aantal coronabesmettingen het beste worden bestreden, aldus DOEN. En hoeft er geen uitzonderingspositie te worden ingesteld voor ouders met schoolgaande kinderen.