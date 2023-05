Tirzo Martha geselecteerd voor Kunstparade Binnenhof

Op uitnodiging van de Eerste Kamer maakt kunstenaar Tirzo Martha een installatie. Het kunstwerk komt op het Plein in Den Haag voor de eerste kunstparade. Het programma is gekoppeld aan de renovatie van het Binnenhof. Voor de duur van de renovatie vinden er terugkerend kunstparades plaats. Van 27 tot en met 30 mei komt de installatie tot stand. De Curaçaoënaar werkt aan een tijdelijk beeld, opgebouwd uit stoelen. De beweging van verkozen worden, een zetel innemen en weer afstaan probeert hij in dit beeld te vangen.

De eerste Kunstparade gaat van start met een optocht op zaterdag 27 mei rond het Binnenhof. Deelnemers aan deze rondgang dragen een stoel van zichzelf mee. Alle stoelen worden verwerkt in de tijdelijke sculptuur. De stoet van stoelen wordt begeleid door een tambú-groep en een performance. Publiek kan meelopen en deelnemen aan de gesprekken. Ook de dagen erna is er een rol voor publiek en voorbijgangers. Het werk biedt de mogelijkheid om er letterlijk in plaats te nemen en een gedachte achter te laten.