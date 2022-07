Toch gewonde bij schietpartij Berg Altena

Een oude ruzie tussen twee mannen eindigde gisteren in een schietpartij. De politie kreeg een melding dat er bij de Kim Kim snek op Berg Altena schoten zouden zijn gelost. Toen de agenten daar aankwamen troffen ze slechts hulzen. Er was geen spoor van de schutter nog van het slachtoffer. Even later belde een gewonde man naar de politie. Uit angst had hij zich verscholen. De politie kon de man alsnog overhalen zich te melden bij het CMC voor medische behandeling. Ook heeft de politie een auto die doorzeefd was met kogels in beslag genomen. Beeld: TV Direct