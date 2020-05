Toch loontrede en vakantiegeld ambtenaren

Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag dat de overheid toch heeft besloten de ambtenaren hun loontrede (7 miljoen) en vakantiegeld (18 miljoen) uit te betalen. In totaal gaat het om een bedrag van 25 miljoen gulden. Volgens minister van financien, Kenneth Gijsbertha, is dat wettelijk verplicht en komt hij er niet onderuit. Ook niet met terugwerkende kracht. De bewindsman zegt dat er voor de uitbetaling van het vakantiegeld al sinds januari belastinggeld is ingehouden. De regering had eerder gezegd het geld niet te betalen vanwege de slechte economische situatie van het land door de coronacrisis.