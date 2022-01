Toegang tot Nederlandse bankrekening

Inwoners van het Caribische deel van het koninkrijk waarschijnlijk binnenkort gebruik maken van een Nederlandse bankrekening. D66-kamerlid Sneller heeft daarover een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer maakt zich al een tijdje zorgen over het opzeggen van bankrekeningen van Caribische mensen door Nederlandse banken. Door strenge wetgeving over belastingontduiking en witwassen zijn de afgelopen jaren rekeningen van inwoners van de Caribische eilanden gesloten. Kamerlid Sneller zegt dat het tegenwoordig noodzakelijk is om een bankrekening te hebben om deel te nemen aan de samenleving. Nederland moet er dan ook voor zorgen dat dit mogelijk wordt voor alle Nederlanders.