‘Toerisme binnen eilanden is dichtbij’

De kans is groot dat de grenzen tussen de Caribisch Nederlandse eilanden binnenkort weer opengaan. Dat zegt Dino Daal van de Curaçao Tourist Board. Op die manier kan er een bubbel gecreëerd worden waarin mensen vrijer kunnen reizen.

Ook richt de CTB zich op toeristen uit Nederland, maar die moeten wel twee weken in quarantaine. Een toerist kan een pakket kiezen voor een verblijf naar keuze waar hij of zij dan in quarantaine gaat. Na twee weken kan ervoor worden gekozen om ergens anders heen te gaan. Volgens Daal richt CTB zich voorlopig op de Nederlandse markt en is er nog geen sprake van het afschaffen van de quarantaine.