‘Toerisme Curaçao blijft groeien’

Het toerisme op Curaçao blijft ook volgend jaar doorgroeien. Dat zegt de directeur van CTB Paul Pennicook. Dit jaar steeg het aantal stay-over toeristen met 9 procent en het aantal cruisetoeristen met 3 procent. Deze trend denkt het CTB door te kunnen zetten door zich actief te richten op markten waar Curaçao nog redelijk onbekend is. Ook promoten zij meer in Colombia en Brazilië om zo het gat van Venezolanen op te vangen. Wat betreft concurrentie is Pennicook ook positief: “Curacao heeft veel te bieden op het gebied van cultuur en historie vergeleken met andere Caribische bestemmingen.”