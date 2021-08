Toerisme deed het relatief goed in juli

De Curaçaose toerismesector lijkt zich steeds beter te herstellen. In juli deden iets meer dan 34 duizend toeristen het eiland aan. Twee jaar geleden, dus nog voor de pandemie, kwamen er in dezelfde maand juli ongeveer 37 duizend toeristen. Volgens de recente cijfers kwamen zo’n 22 duizend toeristen uit Nederland. Ongeveer de helft van hen had een langdurig verblijf in de verschillende lokale resorts. Zo’n 7600 toeristen deden het eiland kort aan via cruiseschepen. Volgens het CTB zit het toerisme Curaçao in 2021 op ongeveer 92% ten opzicht van twee jaar geleden.

