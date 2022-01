Toerisme in de lift: 265.000 verblijftoeristen in 2021

265 duizend toeristen zijn vorig jaar op Curaçao verbleven. Dat is ongeveer de helft minder vergeleken met 2019 voor de pandemie uitbrak. Toch is dat goed nieuws zegt het Curaçao Toeristenbureau. Verreweg de meeste toeristen komen uit Nederland. En die markt is de afgelopen maanden flink gegroeid. In december alleen kwamen zo’n 25 duizend Nederlanders naar ons eiland. De toeristen blijven ook langer dan voor de pandemie. Nu gemiddeld 12 dagen. Voorheen bleven ze max 10 dagen. Het CTB gaat er vanuit dat de trend zich voortzet en dat er dit jaar meer toeristen naar Curaçao komen.

