Toerismebureau Bonaire haalt banden aan met Nederlands bureau

Het toerismebureau van Bonaire TCB verandert van koers. Het is de bedoeling dat de marketingorganisatie verandert in een bestemmingsmanagementorganisatie. Daarvoor heeft TCB de hulp ingeroepen van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Doel is Bonaire te promoten als een bestemming voor bezoekers, bedrijven en bewoners. Afgelopen maandag tekenden de twee organisaties een intentieverklaring. Het gaat om een ​​gestructureerde samenwerking voor de periode 2024-2025, waarbij beide partijen elkaar gaan ondersteunen en versterken door middel van concrete acties. De nationale visie op het toerisme in Nederland zal richting geven aan de inhoud van de samenwerking. Daarnaast is het Nederlandse bureau een strategische partner en ambassadeur van Bonaire die de belangen van het eiland onder de aandacht kan brengen in Nederland.