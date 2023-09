Toerist en waterscooter vermist op zee

Een toerist op een waterscooter is sinds vrijdag vermist. Dat meldt de Kustwacht. De man was op zee nabij Aruba. De kustwacht is direct na de melding een zoekactie gestart. Zowel het kustwachtvliegtuig, de helikopter en een Metal Shark zijn naar de locatie van de man gestuurd. Tot vrijdagavond hebben de eenheden gezocht zonder resultaat. Ook in het weekend is de zoektocht voortgezet. Alle vaartuigen in het gebied hebben ook de boodschap ontvangen dat de Kustwacht op zoek is naar een vermiste man en een waterscooter. Tot op heden is er niets meer van de toerist vernomen.