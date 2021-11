Toerist overleden op Klein Curaçao

Een 75-jarige toerist is zaterdag overleden bij Klein Curaçao na een hartaanval tijdens het zwemmen. Omstanders hebben nog tevergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Een arts die zich op dat moment ook op het eilandje bevond constateerde na twintig minuten dat de patiënt was overleden. Een helikopter van de Kustwacht is ingezet om de evacuatie uit te voeren. Het lichaam werd op Hato overgedragen aan de politie.