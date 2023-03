Een toerist werd gisteren van de verdrinkingsdood gered bij Mambo Beach. De man ging zwemmen, maar raakte in het water in de problemen. De groep met wie hij was bracht hem aan de kant en begon daarna met reanimatie. Het slachtoffer werd vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in kritieke toestand. Beeld: Direct Media