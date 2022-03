Vier gewapende overvallers probeerden gisteren een auto van vakantiegangers mee te nemen. Dit is hen niet gelukt. De bestuurder gooide de sleutels in de berm. Wel zijn de minderjarige daders ervandoor gegaan met de sieraden van de slachtoffers. De verdachten vluchtten op de fiets de mondi in. Even later arresteerde de politie drie jongens in de omgeving.

