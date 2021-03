Toeriste doet aangfte verkrachting op Aruba

Een 27-jarige Amerikaanse toeriste heeft op Aruba aangifte gedaan van verkrachting. Dat melden Arubaanse media. De politie onderzoekt de zaak. De vrouw had vrijdag een feesttrip gemaakt op een catamaran. Onderweg had ze een grote hoeveelheid alcohol gedronken. Later werd ze aangetroffen op het strand. Ze verklaarde toen dat iemand tegen haar zin seks met haar had gehad. Rechercheurs van de Jeugd en Zeden Politie namen het onderzoek over. Ze zorgden dat de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht voor onderzoek. Vanwege de privacy doet de politie geen mededelingen over de zaak.

