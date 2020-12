Toeristen uit andere landen worden overwogen

Premier Eugene Rhuggenaath meldt dat er in overleg met de toerismesector wordt overwogen om Curaçao te openen voor andere landen. Dat zegt hij vandaag in het Antilliaans Dagblad. Dat bleek uit een overleg van de regering met CTB en CHATA. Ook voor die landen zal er een verplichte PCR-test gelden als toegangseis. Toch zal dit niet voldoende zijn om het gat te dichten; zo’n tachtig procent van de toeristen op Curaçao is afkomstig uit Nederland. Daarnaast zal er dus ook hard gewerkt worden om de achterstand met betrekking tot de actieve besmettingen weg te werken, om zo een actueler beeld te kunnen geven aan Nederland.