Toeristen vaak betrokken bij verkeersongevallen

Nederlandse toeristen zijn opvallend vaak betrokken bij verkeersongevallen. Dat meldt de vereniging Veilig Verkeer aan Caribisch Netwerk. Al zijn er geen officiële cijfers die dit bevestigen. Dat toeristen vaak betrokken zijn bij verkeersongevallen komt volgens de vereniging door het gebrek aan kennis. De verkeersregels op Curaçao verschillen met die van Nederland. Vooral de voorrangsregels leveren vaak problemen op. Om het aantal verkeersongelukken tegen te gaan, is de organisatie van plan om in samenwerking met enkele autoverhuurbedrijven een voorlichtingscampagne te beginnen. Dat idee wordt in 2023 verder uitgewerkt.