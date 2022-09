Toeristenbureau Bonaire lanceert nieuwe website

Het toeristenbureau van Bonaire heeft een nieuwe website gelanceerd. De website biedt alle informatie die reizigers nodig hebben om hun trip te plannen. Van restaurants tot activiteiten in de buitenlucht. Naast een verbeterde navigatie is de pagina ook toegankelijker voor mensen met visuele- of gehoorbeperkingen. De nieuwe look is tot stand gekomen in samenwerking met het Amerikaanse bureau Dunn&Co. Met de campagne ‘It’s In Our Nature’ wordt Bonaire gepositioneerd als een warme, vriendelijke en ongerepte bestemming. Bekijk de nieuwe website op www.bonaireisland.com.