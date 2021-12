Toeristensector positief over november

November was een goede maand voor het toerisme. Dat melden de hospitality en hotel verenigingen CHATA en CASHA. De gemiddelde bezetting van hotels was afgelopen maand 83%. Een stijging van bijna 20% ten opzichte van de maand ervoor. Ook autoverhuurbedrijven deden het met een bezetting van bijna 80% goed. Er wordt ook nog veel omgeboekt. Mensen die in 2020 niet naar Curaçao konden komen komen dit jaar alsnog. Niet veel mensen annuleren hun reis. Maar als ze dat doen dan komt het voornamelijk door een positieve coronatest. Ook het tekort aan huurauto’s en de vele muggen worden als reden genoemd.

Meer over casha chata hotelsector toerisme