Toke de keda vanaf 4 uur vannacht opgeheven

De toke de keda wordt vanaf 4 uur vannacht weer opgeheven. De thuisblijfplicht is dan niet meer nodig. De komende uren blijft die nog van kracht omdat het venijn, regen en onweer mogelijk in de staart van het weersysteem zitten, die nu over ons eiland trekt. Het National Hurricane Center in de VS trekt vanaf 23 uur vanavond de weerswaarschuwing voor ons eiland in. Dat betekent dat vanaf dan niet meer code rood, maar code oranje geldt. De shelters sluiten vanavond om 23 uur. Iedereen die daar zit, moet er dan uit en mag weer over straat. Om 21 uur vanavond was de storing al zo’n 90 kilometer ten westen van ons eiland. Alleen de staart kan nog voor regen zorgen, zoals ook bij storm Thomas het geval was, twaalf jaar geleden.