Toko in buurt van Fuik overvallen

De politie heeft gisteren bevestigd dat er maandagochtend in de omgeving van Fuik een toko is overvallen. Volgens de eigenaar kwamen twee gewapende mannen in een auto naar de zaak en beroofden een oudere man die voor de deur zat van zijn portemonnee. Onder bedreiging namen ze daarna geld uit de winkel mee en het camerasysteem, om zo te voorkomen dat ze konden worden geïdentificeerd. Een van de overvallers probeerde te schieten op de eigenaar, maar het vuurwapen weigerde, waarop de man op zijn hoofd werd geslagen met het wapen.

De eigenaar vertelde verder aan de politie dat de twee mannen met hoge snelheid bij de winkel waren aangekomen in een auto van het merk Honda met een stuurwiel aan de rechterkant. De eigenaar is behandeld door ambulancemedewerkers voor de klap op zijn hoofd. De politie onderzoekt de zaak.