Topschaker Alexander Shabalov bezoekt Curaçao

De viervoudig Amerikaanse schaakkampioen Alexander Shabalov bezoekt deze week Curaçao. Hij is hier op uitnodiging van schaakvereniging Capablanca. De leden kunnen zaterdag hun krachten meten met de grootmeester. Shabalov speelt tegen 25 schakers tegelijk. Vanwege zijn komst is er een pauze ingelast in het Capablanca-kampioenschap. Het simultaanspel is in het gebouw van Frater Aurelio. Alle schaakliefhebbers zijn uitgenodigd om de legendarische Amerikaan in actie te zien. Foto James F. Perry