TpK: Wetswijziging tegen invoering homohuwelijk

TpK-Statenlid Rennox Calmes heeft gisteren een wetsvoorstel ingediend bij de Staten tegen de invoering van het homohuwelijk. Vorig jaar oordeelde het hof dat de overheid discrimineert door het burgerlijk huwelijk niet open te stellen voor homoparen. Het kabinet-Pisas is tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Calmes steunt de regering daarin. Hij vindt dat de wet dichtgetimmerd moet worden, door het discriminatieverbod in de Staatsregeling aan te passen. Hij denkt daarmee te voorkomen dat homoparen op Curaçao in het huwelijksbootje kunnen stappen. Voor een wijziging van de staatsregeling is een tweederdemeerderheid nodig.