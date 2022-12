Tragisch verkeersongeval op tweede kerstdag

Zeker drie personen zijn gisteren overleden bij een ernstig verkeersongeval in Nederland. Het gaat om een 7-jarig meisje en twee volwassenen; allen met Curaçaose roots. Het ongeval vond plaats op het verkeersplein van de A15 en Groene Kruisweg in Rotterdam-Zuid. Een vierde slachtoffer, een 28-jarige Hagenaar, is in het ziekenhuis aangehouden. Op de kruising was de ravage groot. Een van de auto’s was onherkenbaar beschadigd geraakt en de onderdelen lagen verspreid op de weg. De hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, rukten massaal uit.