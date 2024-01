‘Transactiekosten van Curaçaose banken zijn laag’

De transactiekosten die lokale Curaçaose banken in rekening brengen behoren tot de laagste in de regio. Dat blijkt uit een analyse die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft uitgevoerd. In de analyse zijn de transactiekosten van lokale banken vergeleken met die van verschillende landen in de regio en Nederland.

Er is gekeken naar Aruba, Bahama’s, Barbados, Belize, Jamaica en Trinidad & Tobago. Volgens het onderzoek van de centrale bank komt Curaçao in sommige gevallen als de voordeligste uit de bus voor zowel privé- als zakelijke rekeningen tot de laagste behoren in de regio. Ook zijn de gemiddelde administratiekosten op Curaçao lager dan in Nederland.