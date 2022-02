Trinidadiaans energiebedrijf investeert in bouw LNG-opslagplaats

Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje, bracht onlangs een werkbezoek aan Trinidad & Tobago. Daar bezocht hij het nationale energiebedrijf. Het bedrijf gaat mogelijk investeren in de bouw van een LNG-opslagplaats op Bullenbaai. Dit moet leiden tot lagere energieprijzen.

Ook kwamen de werkzaamheden van sleepbotenbedrijf KTK in Trinidad aan bod. Het overheidsbedrijf breidt zijn diensten in dat land mogelijk uit. Tot slot toonde de minister interesse in een zonnepanelenproject met vijftien andere Caribische landen.