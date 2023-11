Trio aangehouden voor poging tot moord

De drie mannen die eerder dit jaar een gewapende overval probeerden te plegen op een koppel, zijn gisteren aangehouden. Het incident vond plaats in augustus. Het trio verraste het paar bij hun huis in Mahaai. De man en de vrouw die op dat moment nog in de auto zaten wisten weg te komen en draaide de rollen om. Ze achtervolgden de overvallers die vervolgens met hun auto in een rooi reden. Daar werden ineens schoten gelost die de vrouw raakten. Zij moest later in kritieke toestand naar Colombia worden gebracht. De drie verdachten van 23, 49 en 65 jaar zitten voorlopig in voorarrest. Beeld: Vigilante