Tropenmuseum komt met eerbetoon aan tot slaaf gemaakte mensen in ex-koloniën

Het Tropenmuseum komt met een digitaal namenmonument met gegevens van 200.000 tot slaaf gemaakte mensen in de koloniale tijd. Het vormt een eerbetoon aan tot slaaf gemaakte personen in Suriname, Curaçao en Indonesië en wordt onderdeel van de nieuwe vaste tentoonstelling ‘Onze koloniale erfenis’.

Het Tropenmuseum wil met het namenmonument de onzichtbare geschiedenis een gezicht geven. Het monument toont niet alleen namen, maar ook onderlinge relaties en persoonlijke verhalen. Het bestaat uit een grote projectie en touchscreens. De informatie is op verschillende manieren te doorzoeken. Als je op een naam klikt, zie je meer informatie over die persoon. Bijvoorbeeld over de ouders en kinderen, of mensen die op dezelfde plantage leefden. De vaste tentoonstelling opent op 23 juni. (foto Studio Bertels)