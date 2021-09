Tropical Wave geen gevaar

De actieve Tropical Wave die zich zondag ten oosten van het Caraïbisch Gebied bevond vormt geen bedreiging voor Curaçao. Naar verwachting gaat Peter (zoals de storm is genoemd) zich ontwikkelen tot een cycloon en verder richting het noordwesten bewegen. De Nederlandse bovenwindse eilanden zullen er niet veel last van ondervinden. Volgens de vooruitzichten tot maandagmiddag is het op Curaçao verder half bewolkt, droog en warmer voor het gevoel, aldus METEO.