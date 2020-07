Tropische wave kan weer voor regen zorgen

Een tropische wave kan morgenochtend weer voor wat regen zorgen. Dat meldt de Meteo. Het systeem trekt noordelijk langs Curaçao. Dit weekend viel er al behoorlijk wat nattigheid: in Soto 44 millimeter en in van Engelen 32mm. Ondertussen ontwikkelt er in de Atlantisch Oceaan oo k een gebied met veel neerslag dat grote kans heeft om uit te groeien tot een storm of misschien zelfs orkaan. Dit tropische systeem beweegt verder in westelijke richting en zal naar verwachting halverwege de week het Caribische gebied bereiken.