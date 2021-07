Truks in brand bij Rodricon Transport

Verschillende truks van Rodricon Transport zijn vannacht volledig uitgebrand. Iets na drie uur ‘s nachts kreeg de politie een brandmelding binnen en rukten zij samen met de brandweer uit naar het adres aan de Sabana Baka, in de buurt Porta Blanku. Dat meldt politiewoordvoerder Imro Zwerwer aan de Extra. Twaalf trucks, laadwagens en graafmachines stonden in brand toen de hulpdiensten arriveerden. Uit onderzoek kwam naar voren dat er twee jugs met ontvlambare vloeistoffen werden aangetroffen. Dit wijst er volgens de politie op dat de kans groot is dat het vuur is aangestoken. Volgens Zwerwer is het niet de eerste keer dat zoiets is gebeurd bij Rodricon Transport, er zou zich al een vergelijkbare situatie hebben voorgedaan.