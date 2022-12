Trupial Inn sluit zich aan bij brancheorganisatie

Vanaf 1 januari is de KHN-afdeling op Curaçao een feit. Restaurantbond CRA is een samenwerking aangegaan met Koninklijke Horeca Nederland. Het eerste lid van de Curaçao-afdeling heeft zich al gemeld. Die eer komt toe aan Trupial Inn Hotel & Casino. Horecaondernemers die zich aansluiten bij KHN krijgen advies en steun. Ook komt de bond op voor de belangen van de leden. Doel is de horeca op het eiland naar een hoger niveau te tillen.