Tuchtmaatregel voor voormalige accountants Ennia

De Accountantskamer te Zwolle heeft begin deze week uitspraak gedaan in de tuchtrechtelijke procedure die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten mede namens Ennia heeft gevoerd tegen twee voormalige accountants van SunResorts Ltd N.V. De Accountantskamer oordeelt dat de twee op meerdere punten in strijd hebben gehandeld met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Aan beide accountants is de tuchtrechtelijke maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers opgelegd. Dat heeft de Centrale Bank gisteren in een persbericht laten weten.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is al langere tijd bezig met een juridische strijd tegen de voormalige eigenaar van Ennia, de 99-jarige Iraans/Amerikaanse ondernemer.