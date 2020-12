TUI annuleert pakketreizen naar Curaçao 

Reisorganisatie TUI zal vanaf morgen geen pakketreizen naar Curaçao uitvoeren. Dit in verband van het aangescherpte reisadvies voor Curaçao naar code oranje. De klanten die een geboekte reis naar Curaçao hebben met vertrek in de komende weken worden geïnformeerd over alternatieve reisbestemmingen. Wanneer deze klanten hun bestemming of vertrekdatum niet willen wijzigen krijgen hun geld terug. Op dit moment verblijven er 1900 reizigers van TUI op Curaçao, zij kunnen hun vakantie afmaken. TUI blijft vooralsnog wel vliegen om essentiële reizen uit te voeren op basis van ticket only. Die vluchten worden dus niet geannuleerd. Reizigers dragen daarvoor zelf het risico.