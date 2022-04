TUI Award voor Renaissance Resort

Het Renaissance Resort heeft de TUI Global Hotel Award gekregen. Elk jaar beloont TUI hotels voor het leveren van unieke en uitzonderlijke vakantie-ervaringen aan haar klanten. Hotels met de beste beoordelingen gedurende een periode van een jaar krijgen de prijs toegekend. Dit is overigens de tweede prijs die het hotel in Otrobanda in een korte tijd heeft gekregen. Onlangs won Renaissance de tweede plaats in de USA Today Readers’ Choice Awards voor ‘Best Caribbean Resort’ in 2022.