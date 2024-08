TUI bereikt recordomzet

TUI Group heeft een recordomzet bereikt. Van april tot en met juni 2024 behaalde het reisconcern met 5,8 miljoen gasten een omzet van 5,8 miljard euro. De omzet is hiermee 9 procent hoger dan in dezelfde periode van het vorige boekjaar, toen werd 5,3 miljard omgezet. Het aantal passagiers is 4 procent hoger. TUI Group laat daarmee al voor het achtste kwartaal op rij een stijging zien. Het bedrijf biedt veel reizen aan, waaronder naar Curaçao. TUI vliegt ook dagelijks met eigen vliegtuigen naar het eiland.

Het kantoor van TUI, gevestigd aan de Schottegatweg, krijgt een extra verdieping en biedt daardoor meer werkgelegenheid aan personeel. Ook wordt er een TUI Blue hotel gebouwd op Banda’bou. De topman van het bedrijf, Sebastian Ebel, is positief over de toekomst van TUI. Hij signaleert een sterke vraag voor zomer 2024, met 6 procent meer boekingen en 3 procent hogere prijzen.