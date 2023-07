TUI boost elektrisch rijden met 55 laadpalen

De autovloot van TUI was al uitgebreid met een elektrische wagen. Sinds kort kan deze ook worden opgeladen bij het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij. Afgelopen woensdag werd de eerste laadpaal officieel in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 55 laadpalen komen voor elektrisch rijden op de ABC-eilanden. Met deze investering wil de reisorganisatie bijdragen aan de verduurzaming van de eilanden en het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Daarvoor heeft het bedrijf de handen ineengeslagen met Dynaf. Zowel klanten als het personeel kunnen hun elektrische auto opladen op het parkeerterrein aan de Schottegatweg.

Fair Travel





TUI financiert de laadpalen met een deel van de opbrengst van het

Fair Travel product

dat sinds vorig jaar in België en Nederland wordt verkocht. Bij een Fair Travel reis is € 2,- per persoon in de reissom opgenomen en TUI verdubbelt dat. Die bijdrage wordt besteed aan projecten die de lokale bevolking en economie steunen (via de TUI Care Foundation) en aan het verduurzamen van mobiliteit.