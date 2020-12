TUI-topman: ‘Sneltest was ook een oplossing’

Er waren andere oplossingen dan een code oranje reisadvies, waarmee veel annuleringen voorkomen hadden kunnen worden. Dat zegt Nederlandse TUI-topman Arjan Kers tegen het Antilliaans Dagblad. Als voorbeeld geeft Kers een sneltest bij terugkeer in Nederland. Nu moeten reizigers na een bezoek aan een code oranje-land bij terugkeer in Nederland in quarantaine. De vraag wie dan voor die sneltesten moet zorgen blijft onbeantwoord. De opschaling naar code oranje kwam volgens de TUI-baas ook voor hen als donderslag bij heldere hemel.