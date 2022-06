Altijd de wereld willen rondvliegen? Luchtvaartmaatschappij TUI zoekt 24 lokale cabin-crew medewerkers. Zij zullen voornamelijk vliegen op de route tussen Schiphol en Curaçao, Aruba en Bonaire, met Curaçao als thuisbasis. TUI vindt het belangrijk dat de reizigers zich op hun gemak voelen aan boord. Daarom is de vliegmaatschappij op zoek naar meertalige cabin attendants die de reizigers ook in het Papiaments te woord kunnen staan. Op dit moment heeft TUI al 19 Curaçaose cabin attendants in dienst en dat breiden ze uit met nog eens 24 cabin attendants. De nieuwe medewerkers krijgen een acht weken durende training en kunnen daarna direct aan de slag.

