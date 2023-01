Tuinbank gemaakt van 22.000 doppen

Landhuis Bloemhof is een uniek voorwerp rijker. Een tuinbank van 22.000 plastic doppen staat sinds gisteren op het terrein. De bank is een product van recyclingbedrijf Limpi. Van plastic afval maken ze nieuwe producten. De bank is getest op stevigheid, dikte, en bestendigheid tegen het klimaat van Curaçao. Het bedrijf wil meer van zulke banken maken. In de toekomst zelfs van alle kleuren van de regenboog. Daarvoor heeft Limpi een machine nodig die de doppen sorteert op kleur. Tot die tijd is de bank slechts in blauwgrijs verkrijgbaar.