Tula-herdenking krijgt Award

De “In The Spotlight Award 2021” is naar Lucia Martis gegaan. Martis organiseert jaarlijks de Tula-herdenking in Amsterdam-Zuidoost. De uitreiking vindt normaal gesproken plaats tijdens de “Black Achievement Month” en wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die hun sporen hebben verdiend in het Koninkrijk. Bij de ceremonie is ook een aanmoedigingsprijs aangeboden aan Ira en Ayra Kip van KIP Republic. De zussen hebben zich met name sterk gemaakt voor kunstbevordering op Aruba en Curaçao.