Tula Museum ontvangt bijna half miljoen euro uit DNB-slavernijfonds

Het Tula Museum krijgt bijna een half miljoen euro voor bewustwording over het slavernijverleden. De Nederlandsche Bank stopt 5 miljoen euro in een speciaal fonds voor initiatieven die bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van nazaten van tot slaaf gemaakten. De DNB werkt hiervoor samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de komende tien jaar de aanvragen beoordeelt. De eerste aanvragen zijn al ingediend en goedgekeurd. Het gaat om geld voor het nog te bouwen Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam, het Elisabeth Samson Huis in Suriname en dus ook het Tula Museum op Curaçao.

Bespreekbaar maken

Na een renovatie opent het museum in 2023 weer de deuren. DNB draagt financieel bij aan de heropening van het museum in landhuis Knip. Het museum wordt onderdeel van een groter project in een achtergestelde wijk, waarin drie musea een beeld geven van de historie en ontwikkelingen van de slavernij. De lokale bevolking wordt op allerlei manieren betrokken bij het museum. Daarnaast ontwikkelt het museum educatieve activiteiten en uitgebreide programma’s voor scholen en leerkrachten.

Excuses

Vorig jaar bood DNB-president Klaas Knot tijdens de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam excuses aan voor de rol van de bank in het slavernijverleden. In een verklaring zegt DNB dat er sinds de excuses “uitgebreid is gesproken met nazaten, organisaties en wetenschappers over hoe de centrale bank kan helpen met bewustwording en het verminderen van de doorwerking van het slavernijverleden”.