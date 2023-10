Tula studiebeurs en leerstoel

Het Nederlandse ministerie van Onderwijs biedt Curaçao de komende vier jaar een Tula studiebeurs aan. Daarmee wil het ministerie stimuleren dat de geschiedenis meer vanuit Curaçaos perspectief wordt onderzocht. Via deze beurs krijgt 1 student per jaar de kans om in Nederland een volledige voltijd bacheloropleiding docent geschiedenis op een hogeschool naar keuze te volgen. De beurs bestaat uit een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor de komende twee jaar een leerstoel slavernijverleden aangeboden. Deze wordt verdeeld over de onderwijsinstellingen in de landen.

Deze geste was in het kader van de rehabilitatie van verzetsstrijder Tula. Het eerherstel vond plaats in navolging van de excuses van premier Rutte namens de regering op 19 december 2022. Als onderdeel hiervan stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen op het terrein van bewustwording, betrokkenheid en doorwerking van het slavernijverleden. Rehabilitatie van Tula door Nederland is een langgekoesterde wens op Curaçao en was een expliciete aanbeveling uit het rapport ‘Ketenen van het verleden’. Met de rehabilitatie heeft de verzetsstrijder nu ook van Nederland de eer toegekend gekregen die hem toekomt.