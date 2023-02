Vandaag is de laatste dag van de Oranjes op Curaçao. Het koninklijk gezelschap zal overdag vooral in Bandabou zijn. Zo staat er een bezoek aan landhuis Knip op de planning. De dag wordt afgesloten met een tumbaconcert op het Brionplein. Het concert dat om zeven uur begint, is een eerbetoon aan Anselmus “Boy” Dap. Hij wordt gezien als de vader van de tumba.