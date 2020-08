Turkse gevangene vraagt gratie

De EXTRA schrijft vandaag over een Turkse gevangene in de SDKK-gevangenis. De man zou gratie hebben gevraagd. Hij heeft hartproblemen en is bang dat hij de volgende gevangene wordt die overlijdt in de SDKK. Volgens de krant is zijn advocaat al maanden bezig om de man overgeplaatst te krijgen naar Turkije. Omdat dat niet lukt, heeft hij nu een gratieverzoek gedaan.

Onlangs zijn twee gevangenen overleden die problemen hadden met hun gezondheid. Verschillende gevangenen hebben recent geklaagd over de medische behandeling die ze in de gevangenis krijgen. Volgens sommigen moeten ze vaak lang wachten op een dokter.